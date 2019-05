ANC gjør seg klar til seiersfest i Sør-Afrika

utenriks

De offisielle resultatene skal etter planen kunngjøres i Pretoria lørdag klokka 18. Men det er allerede klart at ANC har en ledelse på over 57 prosent, og at de andre partiene ligger langt etter.

Likevel er det ANCs laveste oppslutning i et riksvalg siden apartheid falt i 1994 og daværende ANC-leder Nelson Mandela overtok som president.

Valgdeltakelsen var på 65 prosent, noe som også utgjør et lavpunkt.

ANC har også sikret seg flertall i åtte av landets ni provinser. Den demokratiske alliansen (DA), vant provinsen Western Cape.

DA ligger an til å få 21 prosent av stemmene, mens landets tredje største parti, De økonomiske frihetskjemperne (EFF), har sikret seg nesten 11 prosent.

Fredag kveld holdt flere opposisjonspartier en felles pressekonferanse i Pretoria der de sa at de muligens vil klage på valgresultatet fordi de mener at flere velgere har fått stemme to ganger.

Torsdag meldte sørafrikanske medier at over 20 personer var pågrepet for å ha stemt to ganger.

Valgkommisjonen har opplyst at den gransker mulige feil i valgsystemet.

