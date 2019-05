Emiratene varsler om sabotasje mot fire sivile skip

utenriks

Det skjer få dager etter at USA varslet at de sender marinefartøy og bombefly til Midtøsten. Landet har advart om at skipstrafikken i området kan være truet av Iran og deres allierte.

– Fire sivile skip av ulik nasjonalitet ble rammet av sabotasje i dag morges langs østkysten, opplyste utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater.

Skipene som er rammet, ligger i områdene utenfor Fujairah. Det er satt i gang etterforskning.

– Det er ingen skader eller dødsfall om bord på noen av skipene. Det er heller ikke skjedd utslipp av kjemikalier eller drivstoff, opplyser departementet.

Det blir ikke opplyst noe om hvem som skal være ansvarlig for sabotasjen, eller hva som konkret har skjedd.

Samtidig er meldinger om eksplosjoner i Fujairah blitt spredt via libanesiske og iranske medier. Nyhetsbyrået AP har imidlertid snakket med tjenestemenn i havnebyen og lokale vitner, og ikke funnet tegn til at dette stemmer.

De forente arabiske emirater er en av USAs allierte i regionen.

Det amerikanske hangarskipet USS Abraham Lincoln er på vei til Persiabukta som et svar på det som skal være en uspesifisert trussel fra Iran. Stemningen mellom landet og USA er blitt stadig dårligere de senere årene, etter at president Donald Trump i fjor trakk USA ut av atomavtalen som ble inngått i 2015.

(©NTB)