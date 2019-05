Guterres ber verden få opp farten i kampen mot klimaendringene

utenriks

FN-sjefen innledet søndag en rundreise i Stillehavsregionen for å skape oppmerksomhet om klimaendringenes konsekvenser. Turen går blant annet til Fiji, Tuvalu og Vanuatu, der stigende havnivå er et stort problem.

– Klimaendringene løper fortere enn oss. De siste fire årene har vært de varmeste som er registrert, sa Guterres etter at han ankom New Zealand søndag, ifølge newzealandsk TV.

– Og det paradoksale er at samtidig som det blir verre, så virker det som om den politiske viljen avtar, la han til på en pressekonferanse med statsminister Jacinda Ardern.

På New Zealand skal Guterres også møte muslimske ledere i Christchurch i forbindelse med at 51 mennesker ble drept i terrorangrepet mot to moskeer 15. mars.

