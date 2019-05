Nest siste etappe i valget i India

utenriks

Meningsmålinger viser at det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP fortsatt ligger an til å vinne valget, men at det trolig vil få mindre enn de 272 plassene som kreves for å få rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Blant dem som stemte i New Delhi søndag, var opposisjonsleder Rahul Gandhi, hans mor Sonia Gandhi og søsteren Priyanka Gandhi Vadra. Mens moren er tidligere leder for Kongresspartiet, er søsteren partiets generalsekretær.

Rahul Gandhi mener det har vært en god valgkamp mot hindunasjonalistene i BJP.

– Statsminister Narendra Modi brukte hat, vi brukte kjærlighet. Det ser ut som om kjærligheten vil vinne, sa han da han stemte.

Valgkampen har vært preget av harde verbale angrep. Modi har blant annet gitt Gandhi-familien skylden for landets problemer.

Gandhi-familien dominerte i mange år indisk politikk. Både oldefaren, farmoren og faren til Rahul har vært statsministre.

Den siste runden i valget holdes 19. mai. Opptellingen av stemmene begynner fire dager senere.

