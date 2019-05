Seks drept i kirkeangrep i Burkina Faso

utenriks

Væpnede menn drepte en prest og fem andre i kirken som ligger i byen Dablo, nord i landet, opplyser lokale sikkerhetskilder.

Dablo ligger 200 kilometer nordøst for hovedstaden Ouagadougou i det vestafrikanske landet i Sahel-regionen.

– Under messen, ved 9-tiden, kom væpnede personer inn i kirken. Folk forsøkte å flykte da skytingen startet, sier ordføreren Ousmane Zongo i Dablo.

Urbain Kabore, en talsperson for regjeringen, opplyste at angriperne satte fyr på et helsesenter og ødela alle serveringssteder som serverer alkohol.

Det er ingen som så lang har tatt på seg ansvar for angrepet. I slutten av april ble en prest og fire andre drept i et tilsvarende angrep. Både kristne og muslimske ledere er blitt angrepet i Burkina Faso, hovedsakelig nord i landet.

