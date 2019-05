To båter med nesten 150 mennesker stanset av Libyas kystvakt

utenriks

96 personer, deriblant 16 kvinner og fire barn, ble lørdag plukket opp fra en gummibåt vest for Tripoli, sier kystvaktens talsmann Ayoub Gassim.

Samme dag ble en annen båt med 51 personer stanset utenfor byen Khoms øst for Tripoli.

Alle er ifølge Gassim tatt med til flyktningleirer.

Meldingen kommer to dager etter at over 60 mennesker druknet da en båt med kurs for Italia kantret utenfor Tunisia.

De siste dagene har europeiske skip reddet rundt 150 migranter og flyktninger i tre ulike redningsoperasjoner i Middelhavet.

(©NTB)