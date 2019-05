Nye likfunn knyttes til armbrøst-drap i Tyskland

utenriks

Den innledende etterforskningen av det mystiske likfunnet i Bayern tyder ifølge politiet på at ingen andre personer var involvert og at det dermed dreier seg om drap og selvmord.

De to siste kvinnene ble oppdaget i Wittingen i den nordtyske delstaten Niedersachsen. De lå i leiligheten til en av de to kvinnene som i helgen ble funnet død på et hotellrom i sørtyske Bayern, opplyser påtalemyndigheten mandag.

– Mulige forbindelser til de døde i Passau er under etterforskning, sier politiet i en uttalelse.

Politiet har ikke oppgitt kvinnenes identitet eller mulig dødsårsak, og verken armbrøst eller piler ble funnet på åstedet. Det siste likfunnet ble gjort 650 kilometer fra hotellet hvor de første mystiske drapene skal ha funnet sted.

Tre våpen

De tre første ofrene ble funnet sammen med to armbrøster i den bayerske byen Passau av ansatte på hotellet lørdag.

– Vi antar at ingen andre personer var involvert i dødsfallet til de tre, sa polititalsmann Stefan Gaisbauer i Bayern mandag.

De tre som ble funnet på rommet, var en 53 år gammel mann og to kvinner på 30 og 33 år, alle med en eller flere piler i kroppen. Politiet fant senere en tredje armbrøst i en veske.

De tre tok inn på hotellrommet fredag, og hva som har skjedd i mellomtiden, er fortsatt uklart. Forholdet mellom dem er også ukjent, men samtlige er tyske statsborgere, opplyser politiet.

Obduksjon

De tre sjekket inn for tre netter og uten bagasje, ifølge tyske medier. De skal ha hentet veskene med våpnene i bilene sine etter at resepsjonen hadde stengt.

Politiet håper obduksjonene vil kunne gi flere svar om omstendighetene, inkludert dødsårsaken, og de første resultatene fra Bayern ventes tirsdag. Samtidig finkjemmet kriminaltekniske eksperter begge åstedene mandag.

Det er ingen restriksjoner på kjøp av armbrøst for personer over 18 år i Tyskland, ifølge det tyske skytterforbundet DSB.

(©NTB)