Omar al-Bashir siktet for drap på demonstranter i Sudan

– Omar al-Bashir og andre er siktet for å ha oppmuntret til og deltatt i drap på demonstranter, heter det i en kunngjøring fra Sudans fungerende riksadvokat mandag.

Samtidig melder protestbevegelsen at de har inngått en avtale med landets militærjunta om strukturen for et nytt sivilt styre. Rådet skal omfatte både sivile og representanter fra hæren, ifølge en talsmann.

Demonstrasjonene mot Bashir startet på tampen av fjoråret. Protestbevegelsen vokste gjennom vinteren, og 11. april fikk de innfridd kravet om Bashirs avgang da forsvarsledelsen avsatte og pågrep ham.

Men demonstrantene ga seg ikke med det og har opprettholdt presset på den nye militærjuntaen med krav om å gjeninnføre et sivilt demokratisk styre. Demonstrantene mener overgangsregimet bare er en fortsettelse av Bashirs gamle regime.

Protestlederne gjenopptok mandag forhandlinger med hæren, samtidig som de oppfordret til nye demonstrasjoner for å presse generalene til å overlate makten til en sivil regjering.

75 år gamle Omar al-Bashir, som selv grep makten i et militærkupp i 1989, ble i 2009 tiltalt for krigsforbrytelser og folkemord i Darfur-regionen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Han har vært etterlyst internasjonalt siden.

Sudans kuppmakere har opplyst at de ikke akter å utlevere ham til Haag-domstolen og sier at det vil være opp til en framtidig sivil regjering å avgjøre om han skal utleveres.

