Merkel åpner for klimanøytralitet

utenriks

– Spørsmålet er ikke om vi kan oppnå det, men hvordan vi kan oppnå det, sa Merkel da hun holdt avslutningstalen på en internasjonal klimakonferanse i Berlin tirsdag.

Hun vil nå ta opp saken på et regjeringsmøte i slutten av mai.

– Hvis vi kan finne et fornuftig svar, så kan vi bli med i dette initiativet.

Avklaringen kommer etter at ni medlemsland, ledet an av Frankrike, gikk sammen om et krav om klimanøytralitet i EU innen 2050.

De ni hadde stort håp om å få Tyskland med på laget, men ble i første omgang avvist av Merkel, som svarte at Tyskland fortsatt hadde behov for å «reflektere» over saken.

