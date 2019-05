Arkitekten bak glasspyramiden i Louvre er død

utenriks

Det er sønnen til I.M. Pei, Li Chhung Pei, som opplyser til New York Times at faren døde natt til torsdag. I tillegg til at faren skapte kontrovers med glasspyramiden som ble Paris-museet Louvres nye inngang i 1989, var arkitekten mest kjent for østbygget til National Gallery of Art i Washington.

Ieoh Ming Pei ble født i Guangzhou sør i Kina i april i 1917. Allerede i tenårene var han fascinert av USA og reiste dit for å studere arkitektur, med et særlig øye for form og geometri. Han fullførte mastergraden ved Harvard i 1946 og ble amerikansk statsborger i 1954.

Den første av hans virkelig verdenskjente mesterverk åpnet i Washington i 1978, da østbygget til National Gallery of Art sto ferdig. Året etter ferdigstilte han The John F. Kennedy Library i Boston.

Året etter at han åpnet Fragrant Hill Hotel i Beijing, mottok arkitekten det som anses å være bransjens nobelpris, Pritzker Prize, i 1983.

Et av de store høydepunktene i karrieren var 1989, da både glasspyramiden i Louvre og Bank of China sitt hovedkontor i Hongkong åpnet. Bank of China er en 367 meter høy skyskraper som ser ut som den er konstruert av triangler.

Arkitekten holdt seg aktiv hele livet, langt etter pensjonsalder og i 2008 åpnet han Museum of Islamic Art i Doha, etter å ha reist i Midtøsten i måneder for å hente inspirasjon til designet.

– Dette museet er en gjenstand. Det burde behandles som en skulptur, sa han om verket sitt.

