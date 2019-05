Brann på israelsk militærbase under kontroll

utenriks

Bilder på sosiale medier viste fredag kveld svart røyk som steg opp fra Tel Hashomer-basen knapt 10 kilometer øst for Tel Aviv, og innbyggere i området fortalte om kraftige smell, muligens forårsaket av eksploderende ammunisjon.

Lokale medier meldte etter hvert at brannen var oppstått i et medisinlager, og at det trolig var gassbeholdere som eksploderte.

Brannmannskaper fikk raskt brannen under kontroll, og det skal ikke lenger være fare for spredning til andre lagerbygninger eller installasjoner på området, melder Jerusalem Posts militærkorrespondent Anna Ahronheim på Twitter.

Det er ikke kjent hva som utløste fredagens brann, og det er heller ikke kjent hvor store skader den forårsaket.

Tel Hashomer-basen huser blant annet våpenfabrikker og sykehus, og det israelske militærpolitiet og flere andre enheter i det israelske forsvaret har sine hovedkvarter der.

