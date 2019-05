Norsk rapport anklager Iran for sabotasje mot tankskip

utenriks

Nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til en rapport fra Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening (DNK), som konkluderer med at den iranske Revolusjonsgarden «med stor grad av sannsynlighet» sto bak sabotasjen sist helg.

Det norske tankskipet Andrea Victory ble påført et hull i akterenden, og de to saudiarabiske oljetankerne Al Marzoqah og Amjad, samt tankskipet A. Michel registrert i emiratet Sharjah, ble også utsatt for sabotasje utenfor kysten av Fujairah i Emiratene.

Norske myndigheter bistår i granskingen av sabotasjen, sammen med Frankrike, Saudi-Arabia og Emiratene, men det er foreløpig ikke fastslått hvordan de fire tankskipene ble påført skader eller hvem som sto bak.

Undervannsdroner

DNK, som er eid av den norske rederinæringen og som har forsikret over 3.000 fartøy til en samlet verdi av nærmere 2.000 milliarder kroner, mener imidlertid å vite svaret, går det fram av den hemmeligstemplede rapporten Reuters har fått tilgang til.

Ifølge rapporten ble angrepet «trolig» utført ved hjelp av et annet fartøy, som sendte undervannsdroner med mellom 30 og 50 kilo høyeksplosivt sprengstoff mot oljetankerne. Dronene kjørte rett inn i skipene og sprengladningene detonerte ved sammenstøtet, heter det i rapporten.

DNK retter en anklagende pekefinger mot den iranske Revolusjonsgarden og hevder at de sannsynligvis har forsynt Houthi-opprørerne i Jemen med dronebåter som kan styres ved hjelp av GPS.

Ifølge DNK ble det funnet samme type metallrester ved det norske tankskipet som man tidligere har funnet fra dronebåter Houthi-opprørerne har benyttet utenfor kysten av Jemen. Dette har rett nok vært overflatedroner og ikke undervannstypen som trolig ble benyttet utenfor Emiratene.

Asymmetrisk krigføring

DNK viser også til at den iranske Revolusjonsgarden og iranske myndigheter nylig truet med å om nødvendig bruke militærmakt som svar på trusler fra USA, og at landet i så fall trolig vil velge «asymmetrisk krigføring som senere kan benektes».

De norske redernes assuranseforening mener Iran med sabotasjen mot de fire tankskipene, som ifølge DNK forårsaket «relativt liten skade», ønsket å sende et budskap til USA om at det ikke vil være nødvendig å blokkere Hormuz-stredet militært for å stanse trafikken av tankskip. DNK spår flere lignende sabotasjeaksjoner i tiden som kommer.

Iran avviser

Direktør Svein Ringbakken i DNK ønsker overfor Reuters ikke å kommentere rapporten, men viser til at den er intern og hemmeligstemplet.

Anonyme amerikanske kilder har tidligere anklaget Iran for å stå bak sabotasjen, enten med bistand fra Houthi-opprørere i Jemen eller sjiamuslimsk milits i Irak.

Iran avviser at landet har noe med sabotasjen å gjøre og har krevd uavhengig gransking.

– Vi har tidligere spådd at noe slikt kom til å skje i et forsøk på å skape spenninger i regionen, sa landets utenriksminister Javad Zarif tidligere i uka.

