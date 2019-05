Trump utsetter biltoll, EU gleder seg

utenriks

Beslutningen om hvorvidt det skal innføres biltoll utsettes i opptil seks måneder, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

Trump har truet med å innføre toll på 25 prosent på importerte biler, noe som har bekymret EU og Japan, men også Mexico og Canada.

Trump hadde frist til lørdag med å innføre tollsatsene basert på en begrunnelse om at amerikansk bilindustri og dermed også landets nasjonale sikkerhet er truet.

Presidenten har nå i stedet bedt sitt forhandlingsteam om å fortsette samtalene med viktige handelspartnere for å finne en annen løsning.

EU gleder seg over beslutningen og opplyser at de er forberedt på å forhandle fram en handelsavtale med USA som også inkluderer biler.

– Vi registrerer at USA utsetter beslutningen om biltoll i 180 dager, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

– EU er rede til å forhandle fram en begrenset handelsavtale som inkluderer biler, sier hun.

Tyskland, som har stor bilindustri og eksporterer mye til det amerikanske markedet, gleder seg også over utsettelsen.

– Det er et viktig signal for tysk og europeisk økonomi at en ny opptrapping av handelskonflikten inntil videre er forhindret, sier landets finansminister Peter Altmaier.

