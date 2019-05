Keiino: – Vi fikk så god energi fra publikum

utenriks

– For en opplevelse! Vi ble møtt av et jublende folkehav, som ropte «Norway, Norway», og det var helt fantastisk. Vi fikk så god energi fra publikum, sier Keiinos Alexandra Rotan via NRKs pressekontakter.

Norge har klatret på den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld. Fra torsdag kveld har vi hevet oss ti plasser opp fra 15.-plassen.

Taktfast klapping

Norge ble møtt med massiv, taktfast klapping i det fulle pressesenteret – og mange joiket med.

Rett etter klokka 23 norsk tid hadde alle landene vært på scenen, og avstemningen kunne begynne.

Norges bidrag er «Spirit In The Sky», skrevet av Alexandra Rotan, Henrik Tala, Tom Hugo Hermansen, Fred Buljo og Alexander N. Olsson. Låten er enkelt forklart en krysning mellom pop, folkemusikk og joik.

Nederland favoritt

Så langt er det nok Sverige som har skapt aller mest liv. Landet representeres av John Lundvik med låten «Too Late For Love».

Nederland er fortsatt den største favoritten av de 26 deltakerlandene i finalen i Tel Aviv, og Duncan Laurence høstet masse applaus for «Arcade». Også russiske Sergej Lazarevs «Scream» slo godt an, i tillegg til hjemmehåpet Kobi Marimi med «Home», naturlig nok.

Norden er godt representert i toppen – med Sverige på fjerde- og Island på sjetteplass, ifølge oddsoversikten.

(©NTB)