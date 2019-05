Tidligere geriljaleder og fredsforhandler fengslet etter løslatelse

utenriks

52 år gamle Jesús Santrich, som egentlig heter Seuxis Paucias Hernandez, er blind og satt i rullestol da han ble løslatt fra fengselet La Picota sør for Bogota i Colombia fredag. Han ble umiddelbart anholdt og fløyet bort i et politihelikopter.

– Santrich har akkurat blitt tatt, igjen, ved porten til fengselet der han ble løslatt, skriver FARC på Twitter.

Lederskikkelse

Santrich er en tidligere lederskikkelse i den nå oppløste geriljagruppen, som er videreført som et politisk parti. Han ble pågrepet for et drøyt år siden, angivelig på anmodning fra USA, der han er siktet for å ha smuglet 10 tonn kokain til USA i perioden juni 2017 til april 2018.

I fredsavtalen mellom FARC og Colombia, som Santrich selv var med på å framforhandle, heter det at FARC-krigere skal tilstå sine krigsforbrytelser og betale erstatning til pårørende og ofre for å slippe fengselsstraff. Slik sett skal Santrich kunne slippe unna det han har gjort før fredsavtalen – men den ble inngått i 2016. Forholdene USA anklager ham for skal være begått etter 2016.

FARCs forbindelser til Colombias narkomarked har lenge vært kjent og er et sårt punkt. Bevegelsen finansierte seg lenge ved å håndheve en «krigsskatt» på kokain som skulle gjennom områder de kontrollerte.

USA blander seg

I en pressemelding begrunner statsadvokaten pågripelsen med en arrestordre knyttet til en pågående narkotikaetterforskning.

Det var kjent at USA, via sin ambassade i Bogota, visste at Santrich skulle løslates. USA hadde sendt en henstilling til Colombia om å trekke tilbake løslatelsen.

Da Santrich ble pågrepet i fjor, utelukket ikke Colombias daværende president, Juan Manuel Santos, at den tidligere FARC-lederen kunne bli utlevert til USA.

