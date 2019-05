India: Siste runde i verdens største valg

utenriks

Å være verdens største demokrati byr på utfordringer rundt logistikk og sikkerhet. Omkring 900 millioner mennesker har hatt mulighet til å avlegge stemme ved 1,1 millioner stemmelokaler siden 11. april.

Tidenes største valg i landet med 1,3 milliarder innbyggere har siden 11. april vært preget av en valgkamp med falske nyheter, fornærmelser, noen voldshendelser – og enorme mengder roseblad.

Fire millioner stemmetellingsmaskiner er sendt kryss og tvers landet rundt – i mange tilfeller med fly og kjøretøyer, men også noen ganger med elefanter og kameler – for å håndtere de manuelt innleverte stemmene fra ulike regioner der innbyggerne har stemt på sju ulike valgdager – 11., 18., 23. og 29, april og 6., 12. og 19. mai.

Stemmene skal telles på én enkelt dag. Stemmemaskinene er plassert i sikrede hvelv med vakter og kameraovervåking som følger med på hver minste bevegelse, inntil opptellingen starter torsdag.

Modi mot Gandhi

I løpet av disse seks ukene har statsminister Narendra Modi deltatt på 142 valgkamparrangementer, noen ganger opptil fem ganger på én enkelt dag. På ett enkelt arrangement ble det brukt rundt 1 tonn roseblad, skriver Times of India.

68 år gamle Modi avsluttet valgkampen lørdag med meditasjon i en grotte i Himalaya, dagen før valgets siste dag.

Hans hindunasjonalistiske parti Bharatiya Janata Party (BJP) er ifølge meningsmålinger, som riktig nok kan være upålitelige, ventet å bli valgets vinner, men med mindre margin enn forrige valg for fem år siden.

Hans hovedutfordrer er Rahul Gandhi fra Kongresspartiet. Partilederen, hvis navn ikke har noe med landets uavhengighetshelt Mahatma Gandhi å gjøre, følger i sporene etter sin far Rajiv Gandhi, bestemor Indira Gandhi og oldefar Jawaharlal Nehru. De tre ble alle statsministre fra partiet, som styrte India mesteparten av tiden etter selvstendigheten fra Storbritannia i 1947.

Høy prislapp

New Delhi-baserte Centre for Media Studies anslår at kostnadene rundt årets valg kan nå rundt 61 milliarder kroner. I så fall dreier det seg om et av de dyreste valgene på verdensbasis. Mesteparten av beløpet tilskrives BJP.

Store beløp har blitt brukt på sosiale medier. De to partiene har nærmest hatt hærskarer av folk i sving med å bombardere hundrevis av millioner inderes Facebook- og WhatsApp-kontoer med politiske budskap.

Falske nyheter og manipulerte bilder har bredt om seg. Blant annet dukket det opp bilder der Gandhi og Modi spiste lunsj med erkerivalen Pakistans statsminister Imran Khan, og et annet sted dukket det opp en manipulert video av en full Priyanka Gandhi, Rahuls søster som også er politiker.

Voldshendelser har også funnet sted. Maoist-opprørere som kjemper mot den indiske stat, drepte 15 soldater og en sjåfør i delstaten Maharashtra 1. mai.

I forrige uke røk rivaliserende politiske tilhengere sammen i delstaten West Bengal, der BJP håper å kunne øke sin oppslutning, etter forventede tap i landets mest folkerike delstat Uttar Pradesh.

Etter opptellingen av stemmene torsdag er det ventet at resultatet vil være klart senere samme dag, eller tidlig fredag.

(©NTB)