Norsk Madonna-danser sier hun ble avhørt etter Eurovision-opptreden

Under Madonnas pauseopptreden i Eurovision-finalen lørdag, avsluttet Berntsen det hele med å vise det palestinske flagget gjennom å bære det på ryggen sin på scenen.

Søndag skriver danseren på Instagram at dette trolig fikk konsekvenser for henne da hun skulle forlate landet dagen etter finalen.

– Timene etter showet i går har vært intense, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle føle meg overvåket på den måten jeg har blitt, skriver Berntsen.

Hun sier at passet hennes ble sendt rundt da hun skulle sjekke inn, før hun ble avhørt i over én og en halv time av sikkerhetssjefen på flyplassen. Ifølge Berntsen måtte hun nærmest fortelle hele livshistorien sin, og blant annet forklare svært inngående hvorfor hun hadde vært i Israel.

– Alt dette på vei ut av landet, antakelig fordi jeg bar et flagg og sa min mening om en pågående konflikt, skriver Berntsen.

Fikk varsel

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) var ikke begeistret for Madonnas stunt, og superstjernen har fått varsel om dette.

– To av Madonnas dansere viste det israelske og palestinske flagget i et kort øyeblikk. Dette elementet i opptreden var ikke avklart med EBU på forhånd og var ikke en del av øvelsene på forhånd. Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og det har Madonna blitt gjort oppmerksom på, skriver Den europeiske kringkastingsunionen i en epost til VG.

Menneskerettigheter

Tidligere i uka kommenterte Madonna sin kommende opptreden slik:

– Jeg vil aldri slutte å spille musikk for å tilpasse meg noen politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke slutte å snakke om brudd på menneskerettighetene, uansett hvor i verden de skjer.

Det islandske bandet Hatari kom et kort øyeblikk på TV med skjerf som viser det palestinske flagget, men disse skal ha blitt fjernet.

Ifølge escorge.net skal styringsgruppa i EBU ta stilling til om Island straffes.

Keiino ikke overrasket

Tom Hugo Hermansen i norske Keiino mener markeringen ikke kom overraskende.

– Alle vet jo hva Hatari står for fra før, så folk skal ikke være så overrasket over at de ønsker den markeringen. Jeg synes det egentlig må være høyde for at folk gjør det, sier han til NTB.

– Vi står jo fullstendig bak den norske politikken. Jeg personlig støtter en tostatsløsning. Litt av målet vårt har vært å vise at et forhold som har vært betent før, som det har vært med samepolitikken i Norge, har bedret seg veldig på 30 år. Det er klart at konflikten her nede er mye mer kompleks. Men vi håper å vise at det går an ved samarbeid, fortsetter Hermansen.

Norges bidrag, Keiinos «Spirit in the Sky», har blant annet et tydelig budskap om aksept og toleranse, ifølge bandet.

