Saudi-Arabia kaller inn til krisemøter

Det opplyser det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia lørdag.

Kong Salman har invitert statslederne i regionen og de arabiske statene til to krisemøter i Mecca 30. mai for å diskutere «aggresjonene og deres konsekvenser».

Spenningsnivået har økt i Golfen etter sabotasjeaksjoner mot fire tankskip, ett av dem seilte under norsk flagg. USA har sendt hangarskip og bombefly til området etter angivelige trusler fra Iran.

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters at en rapport fra Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening (DNK), konkluderer med at den iranske Revolusjonsgarden «med stor grad av sannsynlighet» sto bak sabotasjen nær havnebyen Fujairah i De forente arabiske emirater.

Etter hendelsen fulgte droneangrep tirsdag mot en viktig oljerørledning i Saudi-Arabia, som rystet det globale oljemarkedet og bidro til økt oljepris. Den jemenittiske Houthi-bevegelsen påtok seg ansvaret for droneangrepet, men saudiarabiske myndigheter anklager Iran for å stå bak. Oljerørledningen var et viktig alternativ til Hormuz-stredet til å frakte olje ut av Saudi-Arabia.

Iran har gjentatte ganger forhindret, eller truet med å gjøre det, skipstrafikken gjennom Hormuz, et område en tredel av verdens oljeforsyning passerer før oljen blir fraktet videre til resten av verden, som svar på USAs sanksjoner mot landet.

