16-åring fra Guatemala døde på grensestasjon i Texas

utenriks

Det er femte gang siden desember at barn som har tatt seg over grensen fra Mexico, dør etter å ha blitt stanset av amerikanske grensevakter.

Tenåringen ble stanset i Rio Grande-dalen sør i Texas 13. mai, opplyser USAs toll- og grensekontrollbyrå.

Mandag morgen ble han funnet livløs under en sjekk på stasjonen. Dødsårsaken er ikke kjent. Byrået har ikke gitt noen forklaring på hvorfor 16-åringen hadde sittet innesperret i en uke. Planen var å overføre ham til en ungdomsinstitusjon drevet av USAs departement for helse og velferdstjenester (HHS).

I henhold til amerikansk lov skal enslige mindreårige sendes til en HHS-institusjon senest 72 timer etter at det er fastslått at de er uten voksenfølge.

I forrige uke døde en toåring etter at han og moren ble pågrepet av grensevakter. Ifølge grensebyrået ble barnet sendt på sykehus samme dag som moren fortalte at han var syk, og han var innlagt i flere uker før han døde.

For tre uker siden døde en 16 år gammel gutt fra Guatemala etter at han var overført til en HHS-institusjon og det ble fastslått at han var syk. Han fikk intensivbehandling i flere dager før han døde.

I desember døde to barn som var henholdsvis sju og åtte år gamle. Etter dette har innenriksdepartementet gitt orde om at alle barn skal gjennom helsesjekk etter at de blir pågrepet.

