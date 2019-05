Nigel Farage truffet av milkshake

utenriks

En 32 år gammel mann ble pågrepet for å ha kastet milkshaken på lederen av Brexit-partiet, som måtte fortsette sin spasertur i Newcastles gater med milkshake dryppende nedover jakka.

Gjerningsmannen, Paul Crowther, sa til sitt forsvar at han gjorde det for å protestere mot Farages «galle og rasisme».

Det klissete melkeproduktet er blitt et nytt politisk våpen i Storbritannia og har åpenbart overtatt etter råtne egg og tomater.

Flere andre høyreradikale kandidater er også blitt rammet av flygende milkshaker under valgkampen, og i forrige uke fikk en McDonald's-restaurant i Skottland beskjed fra politiet om å stanse salget av milkshake under et av Brexit-partiets valgmøter.

