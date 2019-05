Trump vil nekte Iran atomvåpen

utenriks

Uttalelsen ble gitt til nyhetskanalen Fox News etter at Trump skrev på Twitter at Iran blir utslettet om det angriper amerikanske interesser.

– Jeg vil ikke la Iran ha atomvåpen, sa Trump under intervjuet, og la til:

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som med Iran, kan du ikke la dem ha atomvåpen, du kan ikke la det skje.

Spenningen mellom USA og Iran har vært stigende den siste tiden etter hvert som USA har utplassert en hangarskipsgruppe og sendt bombefly til Persiabukta for å stå imot det USA kaller trusler.

«Hvis Iran vil slåss, vil det være den offisielle slutten på Iran. Aldri true USA igjen», skrev den amerikanske presidenten på Twitter søndag.

Meldingen var ment å være et svar til leder Hossein Salami i Irans revolusjonsgarde. I en uttalelse til nyhetsbyrået ISNA søndag sa han at Iran ikke ønsket noen krig med USA, men at de heller ikke fryktet en.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif tonet lørdag ned utsiktene til krig i regionen da han sa at Iran er imot krig, og at ingen har noen illusjoner om at det kan lykkes å utfordre Iran.

Under et besøk i Kina denne uka sa han også at han heller ikke trodde at Trump ønsket krig, men at han presses av folk rundt seg.

