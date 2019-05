utenriks

FPÖ har sittet i regjering med det konservative partiet ÖVP siden høsten 2017, men trakk seg etter at Kurz mandag sparket innenriksminister Herbert Kickl.

Partiet, som hadde både forsvarsministeren, utenriksministeren, sosialministeren og transportministeren i regjeringen, truer nå med mistillit mot Kurz.

Kickl opplyser til den østerrikske nettavisen Oe24 at partiet ikke selv vil fremme mistillitsforslag, men vil stemme for et slikt forslag dersom det blir fremmet av opposisjonen.

