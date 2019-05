May åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit

utenriks

May la tirsdag fram det hun kalte en «ny brexitavtale» i Parlamentet og insisterte på at dette er siste gang hun forsøker å få de folkevalgte til å vedta en plan for Storbritannias vei ut av EU.

– Dette er siste sjanse for å komme ut av den fastlåste situasjonen, insisterte May.

Hun advarte samtidig parlamentarikerne om at de som sier nei til planen, i realiteten vil stemme for å stanse brexit, og at de dermed ikke vil levere i overensstemmelse med resultatet i folkeavstemningen i juni 2016.

Da sa 51,9 prosent av de britiske velgerne ja til at Storbritannia skulle forlate EU.

Gir etter for krav

Mays løfte om å la de folkevalgte stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit, er i tråd med hva mange opposisjonspolitikere har krevd.

– Jeg ser det genuine og ærlige engasjementet i Parlamentet angående dette viktige spørsmålet. Regjeringen vil derfor i lovforslaget om en uttredelse inkludere et krav om en ny avstemning om hvorvidt det skal holdes en ny folkeavstemning, sa May.

Innrømmelsen er et siste forsøk på sikre et flertall for regjeringens brexit-plan i Parlamentet når den skal opp til avstemning i begynnelsen av juni. Det vil være fjerde gang parlamentarikerne stemmer over en brexitplan.

Liten tro på ja

Mays nye plan ble møtt med mistro allerede før hun offentliggjorde forslagene på et pressemøte i London tirsdag. Kritikere mener at den kun inneholder kosmetiske endringer sammenlignet med forslagene som tidligere er blitt nedstemt av Parlamentet.

Brexitavtalen som den britiske regjeringen har forhandlet fram med EU, er allerede blitt avvist av Parlamentet tre ganger. Verken brexit-tilhengere eller EU-tilhengere har vært fornøyd med avtalen.

