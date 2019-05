Britiske og japanske mobilselskap stanser Huawei-lansering

utenriks

Telekomgiganten EE lanserer denne måneden et 5G-nettverk i Storbritannia, som den første store aktøren på det britiske markedet. Men det vil skje uten at Huawei-teknologi blir del av utrullingen, opplyste selskapet onsdag. Lanseringen av Huaweis 5G-mobiler i det nye nettet settes på pause «inntil vi har fått informasjon og forsikring om at våre kunders langvarige sikkerhet ivaretas».

EE hadde tidligere kunngjort at selskapet skulle la Huaweis første 5G-mobil slippe til på det britiske markedet, Huawei Mate 20 X 5G.

Samtidig onsdag opplyste mobiloperatøren Vodafone at selskapet skrinlegger forhåndssalg av mobiltelefonen i Storbritannia.

Samme dag varslet to av Japans største mobilselskap, KDDI og SoftBank Corp, at de legger lanseringen av Huaweis nye 5G-mobiler på is. Japans største mobilselskap, NTT DoCoMo, avlyser forhåndsordrer for mobiltelefonen, men har ikke gått så langt som til å stanse lanseringen.

SoftBank Corps lansering av Huawei-mobilene var planlagt til fredag, men utsettes nå «fordi vi forsøker å få bekreftet om våre kunder vil være i stand til å bruke utstyret med tanke på sikkerheten», opplyser en talsmann.

– Vi vet ennå ikke når vi kan starte salget, legger han til.

(©NTB)