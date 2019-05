Protester i Pakistan etter at tiåring ble bortført og drept

utenriks

Jentas mishandlede kropp ble funnet under noen busker i utkanten av Islamabad få dager etter at hun forsvant. Resultatet fra obduksjonen er ennå ikke klart, men det er mistanke om at hun ble voldtatt før hun ble drept.

Jentas familie anklager politiet for ikke å ha tatt saken seriøst da de meldte tiåringen savnet, og onsdag samlet hundrevis av mennesker seg for å protestere mot politiets håndtering.

På sosiale medier har tusenvis av pakistanere gitt uttrykk for sjokk og sinne over drapet.

En talsmann for politiet sier at tre mistenkte er pågrepet, og at det også er opprettet en sak mot fire politibetjenter for å finne ut om de har vanskjøttet jobben sin. De fire er inntil videre suspendert. En av dem er en politisjef.

Nestlederen i opposisjonspartiet Pakistans folkeparti, senatoren Sherry Rehman, krever at politifolkene blir fengslet. Hun har besøkt jentas familie og lovet at saken skal tas opp i nasjonalforsamlingen.

I januar 2018 ble ei sju år gammel jente drept etter å ha blitt seksuelt misbrukt i byen Kasur sentralt i Pakistan. Saken sjokkerte befolkningen, og drapet førte til store demonstrasjoner over hele landet.

Ifølge en rapport fra den ikke-statlige organisasjonen Sahil ble det rapportert 3.832 tilfeller av overgrep mot barn i 2018. Kun et fåtall av gjerningspersonene er blitt pågrepet og straffet.

