Redd Barna: Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten

utenriks

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren. Redd Barna har folk i leiren og slår nå alarm.

– Helsetilstanden til en del av disse barna blir stadig dårligere, både fysisk og psykisk. De er underernærte, de har traumer og de trenger medisinsk behandling av skader, sier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Redd Barna ba alt i februar norske myndigheter om å hente hjem barn av IS-foreldre, men det er stor uenighet i regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem barna som er foreldreløse, Venstre mener alle de norske barna bør hentes hjem, KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

Står om liv

– Det står nå om liv, og vi er veldig redde for at små og uskyldige barn vil dø på denne regjeringens vakt som følge av politisk tautrekking mellom regjeringspartiene, sier Lange.

Hun viser til at flere andre land har hentet hjem sine statsborgere fra al-Hol-leiren, blant dem Sverige som nylig hentet hjem sju foreldreløse barn.

– Vi kan ikke se hva som skulle gjøre det så mye vanskeligere for Norge. Dette dreier seg ikke om mange barn, og det bør derfor være en overkommelig oppgave for norske myndigheter å hente dem hjem, sier Lange.

Må ikke skilles

Redd Barna tar ikke stilling til hva som bør skje med foreldrene til de norske barna, men slår fast at det vil være svært uheldig om de blir sittende igjen i Syria, mens barna hentes til Norge.

– Inntil videre er det disse kvinnene som er barnas omsorgspersoner, og de må følge barna hjem. Så må det norske politiapparatet og rettsvesenet vurdere om de skal etterforskes og straffeforfølges, om de fortsatt skal være omsorgspersoner eller om barnevernet skal overta, sier Lange.

– Det vil være mye bedre for barna å vite at mødrene sitter i et norsk fengsel, der de kan besøke dem regelmessig, enn at de blir værende igjen i al-Hol-leiren, sier hun.

– Tydelig politikk

– Jeg har vært veldig tydelig på at disse barna skal hentes til Norge, men det er krevende, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til NTB.

Onsdag var han på besøk hos Redd Barna for å undertegne en femårsavtale til en verdi av 1,15 milliarder kroner, øremerket satsing på sårbare barn.

Ifølge Ulstein blir det jobbet på høytrykk for å hente hjem de foreldreløse barna fra Syria, men han kan ikke si når og hvordan dette eventuelt vil skje.

– Det er ikke opp til meg å gi status på dette, men regjeringens politikk er tydelig. Vi håndterer nå de foreldreløse barna først, og så blir det sikkert mange spennende diskusjoner i fortsettelsen, sier han.

Hans eget partis krav om at samtlige norske barn av IS-foreldre må hentes hjem, sammen med mødrene sine, ønsker Ulstein ikke å kommentere.

– Jeg er satt til å forvalte regjeringens politikk, sier han.

(©NTB)