USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep

I uttalelsen fra utenriksdepartementet heter det at amerikanerne har indikasjoner på at det ble brukt kjemiske våpen under angrepet søndag. USA truer Syria med represalier.

Idlib-regionen nordvest i Syria og områder rundt er opprørernes siste skanse i Syria. Islamistiske opprørere har de siste dagene gått til motangrep mot regimestyrker. Minst 44 er drept i kampene, opplyste en eksilgruppe mandag.

– Vi innhenter fremdeles informasjon om denne hendelsen, men gjentar vår advarsel om at dersom Assad-regimet bruker kjemiske våpen, så vil USA og våre allierte reagere fort, sa departementets talskvinne Morgan Ortagus.

Hun kritiserte også Russland som Assad-regimets viktigste allierte, for å ha stått bak villedende opplysninger om at andre skulle stå bak kjemiske angrep.

– Det er ingen tvil om at Assad-regimet er skyld i grusomme kjemiske angrep, sa Ortagus vurdere.

