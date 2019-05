Panasonic stanser samarbeid med Huawei

utenriks

I en uttalelse fra Panasonic torsdag heter det at forsendelser med bestemte typer komponenter er stanset for at selskapet skal opptre i overensstemmelse med de amerikanske restriksjonene som er innført.

– Panasonic har instruert sine ansatte til å stanse handelen med Huawei og 68 datterselskaper som er omfattet av det amerikanske forbudet, skriver selskapet i uttalelsen.

Det som stanses er handelen med spesielle varer som er satt sammen med 25 prosent eller mer av materialer eller med teknologi, som stammer fra USA, skriver Reuters.

Tidligere denne uken ble det kjent at både Google og prosessor-produsentene Qualcomm, Intel og Broadcom vil føye seg etter president Donald Trumps ordre om å kutte båndene til den kinesiske telekomgiganten. Onsdag meldte den BBC at også IT-selskapet ARM vil kutte forbindelsene til Huawei.

Presidenten har i praksis gitt amerikanske selskaper forbud mot å forsyne Huawei med komponenter. I tillegg kan Huawei bli tvunget til å droppe operativsystemet Android fra sine telefoner.

Britiske EE og Vodafone opplyste onsdag at de innstiller forhåndssalget av nye 5G-mobiler fra Huawei. Samtidig ble det kjent at to av Japans største mobilselskap, KDDI og SoftBank Corp, legger lanseringen av nye 5G-mobiler på is.

Bakgrunnen for forbudet er at Trump mener at bruk av Huaweis produkter kan innebære en nasjonal sikkerhetsrisiko på grunn av selskapets bindinger til kinesiske myndigheter.

