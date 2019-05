Manipulert video av Pelosi går viralt

utenriks

En analyse av videoen, som Washington Post og AFP har gjennomført, viser at hastigheten er redusert til 75 prosent, samtidig med at lyden er manipulert. Det gjør at Pelosi ser ut til å snakke svært sakte og utydelig.

Én versjon av videoen er delt på Facebook av det konservative nettstedet Politics WatchDog og er sett 2,3 millioner ganger. Videoen har også gått viralt på YouTube og Twitter.

Blant dem som delte videoen på Twitter, var Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. Han slettet den senere.

I kommentarfeltene hevdes det at Pelosi «babler i fylla», mens andre mener at hun har fått hjerneslag eller har tatt sterke medikamenter.

Videoen dukket opp kort tid etter at Trump i velkjent stil omtalte Pelosi som «gale Nancy» og «et rotehue», noe som igjen var et svar på at hun stilte spørsmål ved presidentens mentale helse og ba hans nærmeste gripe inn «til beste for landet».

I en Twitter-melding torsdag gjenga Pelosi også Trumps tidligere uttalelse, der han beskrev seg selv som «et svært stabilt geni».

Den siste ordstriden mellom de to ble innledet da Trump inviterte Pelosi og andre demokratiske ledere til et møte i Det hvite hus, som han stormet ut fra etter tre minutter.

(©NTB)