Theresa May går av som partileder 7. juni

May kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse utenfor statsministerkontoret i London fredag.

– Det er nå klart for meg at det er i landets beste interesse at en ny statsminister leder innsatsen. Så jeg kunngjør i dag at jeg vil gå av som leder for det konservative partiet fredag 7. juni, slik at en etterfølger kan velges, sa May.

Hun la til at hun vil fortsette å fungere som statsminister inntil valgprosessen er fullført.

– Det er og vil alltid forbli en stor sorg for meg at jeg ikke var i stand til å levere brexit, fortsatte May.