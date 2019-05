Trump sender 1.500 soldater til Midtøsten

utenriks

Soldatene skal for det meste ha en «beskyttende» rolle, sa Trump da han bekreftet antallet til pressen i Det hvite hus fredag.

Kongressen ble orientert om planene dagen før. Soldatene reiser til regionen i løpet av de kommende ukene, og utplasseringen er et svar på det som hevdes å være trusler fra Iran.

Soldatene skal blant annet forsvare amerikanske styrker som allerede er i Midtøsten, samt sikre navigasjonsfriheten, heter det i varselet til Kongressen.

Tidligere i uka sa ikke navngitte tjenestemenn at Pentagon har presentert planer om å sende opptil 10.000 nye soldater til regionen. Til det sa fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan at det ikke var konkludert med et slikt antall.

USA har fra før titalls tusen soldater i Midtøsten, blant annet ved en stor marinebase i Bahrain og en flybase og et operasjonssenter i Qatar. Det er rundt 5.200 amerikanske soldater i Irak og 2.000 i Syria.

Tidligere denne måneden sendte USA flere tusen flere inn i regionen rundt Iran, blant annet med et hangarskip, bombefly og kampfly.

