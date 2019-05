30.000 marsjerte for klimaet i København

utenriks

Dansker demonstrerer lørdag for klimaet i tolv byer, ti dager før landet holder valg til Folketinget og dagen før EU-valget går av stabelen for danskenes del.

– Vi må behandle en nødsituasjon som en nødsituasjon. Vi må tenke helt annerledes, sa den 16 år gamle klimaaktivisten Gretha Thunberg da hun holdt appell før klimamarsjen gikk fra Christiansborg slott i København lørdag.

Folkets klimamarsj har blitt arrangert årlig siden 2015, og i København anslår politiet at hele 30.000 personer deltok lørdag – dobbelt så mange som i fjor.

Valgkampsak

Klima er blitt en svært viktig sak fram mot folketingsvalget 5. juni.

–For første gang ser velgerne på klimaet som det viktigste spørsmålet i et valg, sier Kasper Møller Hansen, professor i statsvitenskap ved Københavns universitet, til det svenske nyhetsbyrået TT.

I januar viste meningsmålinger gjort på oppdrag for Ritzau at det først og fremst var unge velgere som så på klimaet som den viktigste saken. Men den siste tiden har klimaspørsmål klatret høyt på dagsordenen i alle aldersgrupper, forteller han.

– Det er blitt synlig for mange at klimaet er i endring. Vi ser at isen smelter, og at det er mer ekstremvær mange steder i verden. Det gjør det forståelig for mange mennesker, sier Møller Hansen.

Grønt valg?

– Og så har vi naturligvis Gretha Thunberg, som har satt politisk dagsorden. Det påvirker spesielt de unge, tilføyer statsviteren.

Thunberg håper det blir et grønt fotavtrykk både fra det pågående EU-valget og det kommende folketingsvalget i Danmark.

– Det vi gjør i EU, har enorm innflytelse på fremtidens levevilkår på planeten, sier Thunberg med henvisning til at EUs rundt 580 millioner borgere bruker 20 prosent av verdens ressurser.

– Hvis EU for alvor beslutter å se den pågående klimanødssituasjonen i øynene, vil det ha en enorm global effekt, mener 16-åringen.

Ingen stemmerett

Selv er hun for ung til å stemme i EU-valget som holdes også i Sverige søndag.

– De som kommer til å bli hardest rammet av klima- og økologikrisen, unge mennesker som meg, kan ikke stemme. Så om ikke for deres egen del, stem for vår skyld, sa hun i København lørdag.

Thunberg er på under ett år blitt en kjent klimaaktivist og et idol for unge over hele verden. 20. august i fjor begynte hun å skulke skolen for å demonstrere i Stockholm.

Siden har hun fått flere unge med seg, og fredag streiket hundretusener for klimaet i over hundre land, inkludert Norge.

– Det er helt vilt at ting har gått så langt at barn føler at de må ofre sin utdannelse for å kompensere for passiviteten hos statsledere og voksne, sier hun.

