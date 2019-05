Storseier for Orbans parti i det ungarske EU-valget

utenriks

Med 98 prosent av stemmene talt opp, har Fidesz fått en oppslutning på 52 prosent ifølge avisen Magyar. Det er opp ett prosentpoeng fra valget i 2014.

Venstreorienterte Demokratisk koalisjon (DK) ligger på andreplass, men er langt bak med sin oppslutning på 16,3 prosent. Det lille liberale partiet Momentum ligger an til å for første gang få et sete i EU-parlamentet med en oppslutning på 9,7 prosent.

Sosialistene (MSZP) får 6,6 prosent, like foran ytre høyrepartiet Jobbik som får 6,5 prosent. Sistnevnte har falt dramatisk siden sist EU-valg, da de fikk 15 prosent av stemmene.

Miljøpartiet LMP ligger an til å miste sitt ene sete. Til sammen har Ungarn 21 seter.

Oppmøtet i Ungarn ble rekordhøyt, og 41,7 prosent hadde benyttet seg av stemmeretten en halvtime før valglokalene stemte. Forrige rekord var 38,5 prosents valgdeltakelse i 2004.

Fidesz ble tidligere år kastet ut av den konservative partigruppen EPP på grunn av den ungarske regjeringens anti Brussel-valgplakater. Orban selv har ikke utelukket å forlate gruppen hvis den ikke går mer i retning av høyrepopulister som Italias innenriksminister Matteo Salvini.

