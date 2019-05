– Over 40 sivile drept i Idlib i Syria

utenriks

Fire barn er blant ti som ble drept tirsdag da regjeringsstyrker utførte angrep mot flere byer i Idlib-provinsen og på landsbygda i naboprovinsen Aleppo, ifølge opplysninger som den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har innhentet.

Et sykehus i byen Kafranbel i Idlib ble rammet av artilleriskyts tirsdag, opplyser David Swanson, en talsmann for FNs humanitære kontor.

– Sykehuset er angivelig satt ut av drift som følge av alvorlige skader på bygningsmassen, sier han til AFP.

Søndag og mandag ble 31 sivile drept i stadig kraftigere angrep fra regimestyrker i Idlib-regionen, ifølge SOHR.

Idlib og deler av naboprovinsene Aleppo, Hama og Latakia er under kontroll av jihadistgruppen Hayat Tahrir al-Sham, som tidligere var knyttet til al-Qaida.

Denne nordvestlige delen av Syria skal være beskyttet mot storstilte regimeangrep som følge av en avtale fra september om å opprette en buffersone. Men den opprørskontrollerte bastionen har siden slutten av april blitt utsatt for stadig mer intense angrep fra regimet, med hjelp fra Russland.

Siden opptrappingen i april har over 260 sivile blitt drept, ifølge SOHRs tall. Ifølge FN har over 200.000 sivile blitt drevet på flukt. FN advarer om at offensiven i regionen kan føre til en humanitær katastrofe for de nesten tre millioner innbyggerne i denne delen av landet.

