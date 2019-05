Debatt i Knesset om oppløsning og nyvalg i Israel

utenriks

Det er ventet at Knesset i løpet av kvelden onsdag vil gjennomføre de to siste av de pålagte voteringene om oppløsning og påfølgende nyvalg, det andre valget i løpet av seks måneder.

Statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti vant valget i april, men har ikke klart å stable en koalisjonsregjering på beina. Etter seks ukers intense forhandlinger utløper fristen ved midnatt natt til torsdag.

Hvis forhandlingene ikke fører fram i løpet av kvelden, kan president Reuven Rivlin komme til å gi regjeringsoppdraget til et annet medlem av Knesset, før det eventuelt blir utskrevet nyvalg.

Det største hinderet i koalisjonsforhandlingene er kravet fra partiet til tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman om at de ultraortodokse jødene må avtjene verneplikt som alle andre. Lieberman krangler med en håndfull strengt ortodokse partier om dette prinsippet som er svært omstridt i Israel.

Netanyahus problem er at han trenger stemmene fra alle disse partiene for å få flertall i Knesset for en ny koalisjonsregjering. Statsministeren har særlig vært kritisk til Lieberman og beskyldte ham for å utløse et kostbart og politisk lammende nyvalg så kort tid etter det forrige valget.

Finansdepartementet anslår at et nyvalg vil koste rundt 1 milliard kroner å gjennomføre.

