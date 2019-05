FN: Norges bidrag i Mali er svært viktig

utenriks

Solberg er torsdag og fredag i Mali der hun besøker den norske FN-leiren Camp Bifrost og den norske styrken som tjenestegjør i MINUSMA, FNs fredsbevarende operasjon i det konfliktrammede vestafrikanske landet.

I MINUSMAs hovedkvarter i Bamako fikk Solberg en orientering om situasjonen i Mali av styrkesjef Dennis Gyllensporre og sjefen for MINUSMAs politiske ledelse, Joanne Adamson.

– Trenden i Mali er negativ nå. Vi ser et økende antall angrep, og det finnes to indikatorer på det. Det ene er antall veibomber og det andre er antall sivile dødsfall, sier general Gyllensporre til NTB.

Religiøs ekstremisme

– Terroristbegrepet brukes ganske bredt her i Mali, og terroristangrep kan innebære mange saker. Dette er en kombinasjon av religiøst motivert ekstremisme, kriminalitet og andre etniske spenninger som finnes mellom ulike grupper, forklarer den svenske generalen.

FNs fredsbevarende operasjon i Mali regnes for å være den farligste operasjonen som verdensorganisasjonen har i dag. Over 190 FN-soldater er drept siden MINUSMA-styrken ble opprettet i 2013. De aller fleste ofrene er soldater fra andre afrikanske land.

Norge bidrar med et Hercules-fly og et personell på om lag 60 personer. I tillegg drifter norske soldater leiren Camp Bifrost utenfor Bamako.

– Svært viktig

Sjefen for FN-styrkens politiske ledelse understreker betydningen av det norske bidraget.

– Det er et svært viktig bidrag. Mali er et stort land med store sikkerhetsmessige utfordringer. I tillegg gjør et dårlig utbygd veinett transport av varer og personell farlig. Derfor er transportbidraget fra den norske styrken svært velkomment, sier Joanne Adamson til NTB.

Tidligere på torsdagen møtte Solberg Malis statsminister Boubou Cissé. De to hadde politiske samtaler, og Solberg overrakte fotballen som hun ofte har med seg og som representerer FNs bærekraftmål.

Solberg og Cissé overvar også signeringen av en avtale om et solkraftverk som det norske selskapet Scatec Solar skal bygge i Mali i samarbeid med Verdensbanken.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er med på besøket i Mali.

