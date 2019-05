Netanyahu klarte ikke å danne regjering – Israel utlyser nyvalg

utenriks

«Skam deg» ropte opposisjonspolitikere i Knesset etter at det ble klart at statsministeren ikke klarte å samle en koalisjonsregjering før fristens utløp onsdag kveld, halvannen måned etter at hans parti Likud vant valget.

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok derfor å oppløse seg selv og utskrive nyvalg, et forslag som fikk 74 mot 45 stemmer. Valget skal holdes 17. september.

Anklager Lieberman

Netanyahu anklager Avigdor Lieberman, lederen for partiet Yisrael Beiteinu, for at forhandlingene ikke førte fram.

– For noen uker siden bestemte Israel at jeg skulle være statsministeren og at Likud skulle lede en høyreregjering. Lieberman har misledet sine velgere. Med hvert krav som ble møtt, kom han med et nytt, sa han etter at det ble klart at det blir nyvalg.

Han anklager også Lieberman for å dreie mot venstre.

– Han er ikke lenger en del av høyreblokken, sa han.

Fortsatt statsminister

Netanyahu, som har ledet Israel det siste tiåret, går nå en usikker statsministerframtid i møte. President Reuven Rivlin kan etter valget i september velge en annen til å prøve å danne regjering. Tiden framover vil etter alt å dømme også føre til en splittende valgkamp. Netanyahu skal sitte som statsminister fram til en ny regjering er på plass i høst.

Siden valget i april har det vært seks uker med intense forhandlinger. Det største hinderet i koalisjonsforhandlingene er kravet fra partiet til tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman om at de ultraortodokse jødene må avtjene verneplikt som alle andre. Lieberman kranglet med en håndfull strengt ortodokse partier om dette prinsippet som er svært omstridt i Israel.

Netanyahus problem var at han trengte stemmene fra alle disse partiene for å få flertall i Knesset for en ny koalisjonsregjering. Statsministeren har særlig vært kritisk til Lieberman og beskyldte ham for å utløse et kostbart og politisk lammende nyvalg så kort tid etter det forrige valget.

Netanyahu skrev ut nyvalg etter at Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot regjeringskoalisjonen i november i fjor.