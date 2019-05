Trump: USA øker tollen på varer fra Mexico

utenriks

Tollen kommer til å øke med 5 prosent 10. juni og 10 prosent fra 1. juli dersom «krisen fortsetter», heter det i en uttalelse fra presidenten.

– Tollen kommer gradvis til å øke dersom Mexico ikke stopper de illegale innvandrerne som krysser grensa til USA eller dramatisk reduserer antallet, sier han.

I uttalelsen sier Trump at Mexicos «passive samarbeid» med USA om innvandrerne er en «krise og en ekstraordinær trussel mot den nasjonale sikkerheten og økonomien i USA».

Uttalelsen til Trump kommer ikke lenge etter at han meldte at en gruppe på over 1.000 ulovlige innvandrere krysset grensa fra Mexico til USA onsdag. I en Twitter-melding la han ved en video som viser innvandrerne går gjennom et grensegjerde ved El Paso i 3-tiden natt til onsdag.

– Demokratene må støtte vårt flinke grensepoliti og endelig fikse smutthullene ved grensen, skriver han.

