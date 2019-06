Kina etterforsker FedEx

utenriks

Saken ses i sammenheng med det stadige økende spenningsnivået mellom USA og Kina på handelsområdet. Amerikanske myndigheter har innført en rekke sanksjoner mot telegiganten Huawei.

Ifølge nyhetsbyrået Xinhua førte omdirigeringen til at «klientens rettigheter og interesser ble alvorlig skadelidende».

Fire forsendelser med dokumenter sendt fra Huawei ble brakt til FedEx-hovedkvarteret i Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee, og ikke til Huawei-kontorer i Asia, dit de egentlig skulle.

Beklager

Fed Ex beklager hendelsen og sier pakkene ble sendt feil ved et uhell. Selskapet understreker at ingen har instruert dem til å omdirigere pakkene.

Representanter for Huawei setter imidlertid spørsmålstegn ved om det virkelig var en feil.

Etterforskningen blir kjent samme dag som Kinas toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar trer i kraft. En mengde nye varer er belagt med toll på mellom 5 og 25 prosent, som et svar på USAs president Donald Trumps beslutning om å øke tollen på kinesiske importvarer til en verdi på 200 milliarder dollar til 25 prosent.

Svarteliste

Den kinesiske TV-kanalen CCTV omtalte saken om pakkene, og bemerket samtidig at Kina har etablert en liste over «upålitelige» personer og selskaper som ikke vil få handle med landet.

– Etterforskningen blir en advarsel til andre utenlandske selskaper, het det i kanalens innslag.

Listen over upålitelige handelspartnere ble kunngjort før helgen, og vil bli satt opp etter modell av den det amerikanske handelsdepartementet bruker for å utelukke kinesiske selskaper – som for eksempel Huawei.

En svartelisting vil kunne ramme selskaper som Apple og Nike, som trenger Kina både som underleverandør og marked.

(©NTB)