Tolv drept i masseskyting i Virginia

Politiet meldte først at elleve ble drept, men et av ofrene som ble skutt, døde på vei til sykehus, opplyser politisjef James Cervera på en pressekonferanse fredag kveld.

Minst fire personer er skadd, men det kan være flere. Ifølge politisjefen har de fått inn meldinger om at skadde tatt seg til sykehus på egen hånd.

Den mistenkte skytteren begynte å skyte «vilkårlig» idet han ankom den kommunale administrasjonsbygningen like etter klokken 16 lokal tid, ifølge politiet.

Drepte i tre etasjer

Den mistenkte gjerningspersonen skjøt og drepte personer over alle de tre etasjene i bygningen. Et av ofrene ble funnet i en bil utenfor.

Den mistenkte ble drept i det politiet beskriver en «lang skuddveksling» med politiet. En politimann ble skutt i hendelsen og er blant dem som er innlagt på sykehus med skader. Livet hans ble reddet av en skuddsikker vest, ifølge Cervera.

Ifølge politiet brukte gjerningsmannen en .45-kaliber-pistol.

Politiet tror mannen handlet alene og sier de ikke er kjent med motivet for skytingen. Mannen var inntil nylig ansatt ved kommunesentret som består av flere kommunale etater.

– Akkurat nå har vi flere spørsmål enn svar, sier Cervera.

– Dette er en av de verste dagene i Virginia Beachs historie, sier borgermester Bobby Dyer på en pressekonferanse.

Gjemte seg

Området rundt bygningen ble satt under såkalt lockdown under skyteepisoden, skriver BBC. Vitner forteller at folk i bygningen gjemte seg under pultene sine, skriver CNN. Flere ansatte gjemte seg også inne på et kontor, hvor de brukte en pult til å holde døren stengt, ifølge avisen Virginian-Pilot.

Siden hendelsen skjedde på slutten av arbeidsdagen var mange på vei hjem fra jobb. Flere hadde allerede dratt hjem da hendelsen skjedde.

Virginia Beach er den største byen i delstaten Virginia, som ligger på østkysten av USA.

Fredagens skyting var masseskyting nummer 150 i USA så langt i år, ifølge organisasjonen Gun Violence Archive. Organisasjonens betegnelse på en masseskyting er når fire eller flere personer blir skutt eller drept.

