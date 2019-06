Tyskland henter hjem barn av IS-foreldre

utenriks

Ifølge TV-stasjonene NDR og WDR, samt avisen Süddeutsche Zeitung, har den tyske regjeringen i lengre tid jobbet med en plan for å hente hjem barn av IS-foreldre fra al-Hol-leiren nord i Syria.

Tyske myndigheter har lagt lokk på saken, men rettsdokumenter viser at det i første omgang dreier seg om to foreldreløse jenter på to og fire år. De skal nå hentes hjem og overlates til besteforeldrene i Tyskland.

Jentenes mor kom fra den tyske delstaten Baden-Württemberg og sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppen IS i Syria. Hun skal ha blitt drept i Baghouz tidligere i år.

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn fra leiren, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Redd Barna har advart og frykter at noen av barna vil dø dersom de ikke snarest hentes hjem til Norge.

Lederen for FNs barnefond (Unicef), Henrietta Fore, ba også nylig Norge om å hente hjem barn av norske IS-krigere.

(©NTB)