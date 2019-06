Lederen for Republikanerne i Frankrike går av

utenriks

I et intervju med den franske tv-kanalen TF1 sier Wauquiez at han har bestemt seg for å ta et steg tilbake og at han trekker seg som leder.

Avgangen kommer etter et skuffende EU-valg hvor partiet kun fikk 8,5 prosent av stemmene.

– For å si det ganske enkelt, seierne er kollektive og nederlagene er individuelle. Det er slik det er. Jeg må ta mitt ansvar, sier Wauquiez.

Partiet har vært preget av en heftig debatt etter EU-valget, og mange har krevd en ny retning. Fredag opplyste kilder til Radio France at rundt tjue av partiets parlamentsmedlemmer vurderte å bryte ut av partigruppen.

