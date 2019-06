Presidentvalget i Algerie blir utsatt

utenriks

De to som ønsket å stille som kandidater til valget ble begge avvist, lyder begrunnelsen.

– Grunnlovsdomstolen avviser kandidatenes søknader, og som et resultat av dette blir det umulig å holde presidentvalg 4. juli, heter det i en kunngjøring som ble lest opp på statlig TV.

Algerie har vært preget av store demonstrasjoner de siste månedene, og i april ble landets president Abdelaziz Bouteflika presset til å gå av.

Den tidligere oljetoppen Abdelkader Bensalah, som var leder i overhuset i nasjonalforsamlingen, ble innsatt som midlertidig president og lovet valg 4. juli.

Protestene har fortsatt med krav om at både Bensalah og resten av det gamle regimet går av.

Demonstrantene avviste planen om å holde nyvalg 4. juli og krevde at det først etableres uavhengige institusjoner som kan sikre at valget går riktig for seg.

(©NTB)