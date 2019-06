utenriks

Fem sivile og fem soldater i den kurdiske opprørsalliansen SDF ble drept i angrepet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepet var et selvmordsangrep som var rettet mot SDF, ifølge organisasjonen. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for det.

Raqqa fungerte som IS' «hovedstad» fram til ekstremistgruppa mistet kontroll over byen. Byen blir jevnlig angrepet av IS, ifølge SOHR.

