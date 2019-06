Tre drept og flere såret i israelsk angrep mot Syria

utenriks

Angrepet søndag morgen skjedde mot militærstillinger i Quneitra sør i Syria, like ved grensen til Golanhøydene, opplyser en syrisk militærkilde til det statlige nyhetsbyrået.

Israel bekrefter at de utførte angrepet. De sier at det var et svar på et rakettangrep Syria utførte mot dem lørdag kveld. Landets militære sier i en uttalelse de vil holde Syrias regime ansvarlige «for enhver handling gjort mot Israel». Syrias raketter sendt mot Israel ble slått ned av landets luftvernsystem.

Også det syriske luftvernsystemet skal ha skutt ned raketter sendt fra Israel, før noen av landet i Quneitra. Ifølge Haaretz var missilene på vei mot forstedene til Damaskus.

– Vårt luftvern skjøt ned missilene som hadde våre posisjoner i sørvestlige Damaskus som mål, sa en militærkilde til Sana.

(©NTB)