Trump nekter for å ha kalt Meghan Markle «nasty»

Selv nekter Donald Trump for å ha kalt hertuginnen «nasty», kanskje best oversatt til ufyselig, i et intervju med tabloidavisen The Sun – til tross for at avisen har lagt ut lydopptak fra intervjuet hvor han tydelig bruker ordet.

– Oppspinn av fake news-mediene, hevder likevel Trump på Twitter søndag.

Kritisk under valgkampen

Utspillet kommer kort tid før Trumps tre dagers lange Storbritannia-besøk skal innledes med pomp og prakt ved Buckingham Palace mandag, etterfulgt av lunsj med dronning Elizabeth.

I Sun-intervjuet påpeker journalisten at Meghan, som giftet seg med dronningens barnebarn prins Harry i 2018, var kritisk til Trump under presidentvalgkampen i 2016.

– Hun sa blant annet at hun skulle flytte til Canada hvis du ble valgt, sier journalisten.

– Vel, mange folk flytter hit nå, så hva kan jeg si. Nei, jeg visste ikke at hun var ufyselig, svarer Trump.

Faktasjekk

Nyhetsbyrået AP har gjennomført en faktasjekk av saken, og konkluderer med at Trump helt tydelig bruker ordet. Samtidig understrekes det at kommentaren også kan tolkes som en karakteristikk av meningene til Meghan, heller enn en beskrivelse av henne som person.

I intervjuet snakker den amerikanske presidenten også positivt om Meghan når han kommenterer at en amerikaner nå er blitt del av den britiske kongefamilien.

– Jeg synes det er fint. Jeg er sikker på at hun kommer til å gjøre en strålende jobb. Hun kommer til å være flink. Det håper jeg, sier Trump.

Hertuginne Meghan er i mammaperm for tiden, etter at hun fødte sønnen Archie i begynnelsen av forrige måned. Etter planen skal hun ikke møte Trump.

