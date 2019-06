Sikkerhetsstyrker angriper demonstranter i Khartoum

utenriks

TV-bilder viser hvordan soldater banker opp demonstranter med køller og setter fyr på telt, og det kan høres skuddsalver.

Det stiger også røyk opp fra området der demonstranter i ukevis har holdt en sitt-ned-aksjon med krav om demokrati og reformer.

– To fredelige demonstranter ble drept av skarp ammunisjon avfyrt på ordre fra militærjuntaen, skriver landets legeforening på Twitter.

Skyter vilkårlig

– De skjøt vilkårlig mot alle sammen og folk løp for livet. De blokkerte alle veier, og de fleste teltene ved sitt-ned-aksjonen har blitt påtent, forteller demonstranten Mohammed Elmunir til Al Jazeera.

Protestbevegelsen sier i en uttalelse at militærjuntaen vil bli holdt ansvarlig for blodsgytelsen og oppfordrer folk til å bli med og demonstrere.

– Det er livsviktig å gå ut i gatene for å beskytte revolusjonen og verdigheten som er igjen. Vårt våpen er fredsmot, heter det i uttalelsen.

Soldater har allerede sperret av veier rundt området der demonstrantene holder til.

Krever sivilt styre

Protestbevegelsen, som består av en allianse av opposisjonsgrupper og aktivister, krever at det settes inn et sivilt styre, etter at landets mangeårige president Omar al-Bashir ble styrtet i april.

Militærjuntaen nekter å gi fra seg makt og mener landets øverste leder inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

Partene ble først enige om en overgangsperiode på tre år til et sivilt styre og administrasjon, men avtalen ble ikke signert. 27. mai sa en av protestbevegelsens forhandlere at forhandlingene var gått i stå, og oppfordret til to dagers generalstreik.

(©NTB)