Danmark: Rød blokk kan gjøre sitt beste valg på nesten 50 år

Rød blokk – som består av Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet – har lenge ledet på meningsmålingene. I innspurten av valgkampen har de fem partiene dratt enda lenger fra de blå.

Dermed tyder mye på at det blir regjeringsskifte i Danmark, og at sosialdemokraten Mette Frederiksen blir den fjerde røde statsministeren i Norden. I dag har både Sverige og Finland sosialdemokratiske statsministre, mens den islandske er rødgrønn.

Den siste meningsmålingen fra Voxmeter viser at rød blokk ligger an til å sikre seg 108 av 175 plasser i Folketinget, noe som i så fall vil være det beste resultatet siden 1971 da rød blokk fikk 114 plasser. Målingen er gjort for nyhetsbyrået Ritzau.

Rødblå regjering

Dagen før valget har imidlertid et utspill fra det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre skapt rabalder innad i blokken.

I et intervju med Jyllands-Posten tar partiets nestleder Martin Lidegaard til orde for en rødblå samlingsregjering mellom Socialdemokratiet og Venstre. Han kaller det for et «drømmescenario», og framholder at det ikke er avgjørende om Radikale Venstre blir en del av regjeringen eller kun fungerer som støtteparti i Folketinget.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre kom med et lignende forslag midt i valgkampen, ble det kontant avvist av Mette Frederiksen.

Tirsdag tok Løkke igjen til orde for å danne en bred regjering på tvers av blokkene, ifølge Jyllands-Posten.

– Dolk i ryggen

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye reagerer sterkt på Radikale Venstres utspill:

– Jeg betrakter de radikales utspill som et dolk i ryggen på et nytt flertall, som kan få mulighet til å føre en ny økonomisk politikk, sier Tesfaye og ber partiet trekke budskapet tilbake.

Tidligere har Socialdemokratiet signalisert at partiet ønsker å danne regjering alene, med de andre partiene i rød blokk som parlamentarisk grunnlag.

Også de to andre partiene i rød blokk, Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten, ber det sosialliberale sentrumspartiet besinne seg.

– Vi har en stor mulighet til å komme i en ny retning og reelt prioritere velferd framfor skattelettelser og få turbofart i den grønne omstillingen. Den historiske sjansen håper jeg at de ikke vil forspille for å danne regjering med Lars Løkke og utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg, sier Pernille Skipper fra Enhedslisten, Rødt søsterparti.

SF-leder Pia Olsen Dyhr kaller Lidegaards drøm for et «redselsscenario».

– Jeg kan godt samarbeide med de radikale om utdanning, barn og klima, men ikke om den økonomiske politikken, for da vil ulikhetene stige, sier hun.

Drar i ulike retninger

Målet for Radikale Venstre er å få gjennomslag for en liberal økonomisk politikk, stikk i strid med Frederiksens løfter om høyere skatter og avgifter og mer penger til offentlig velferd og pensjon.

Frederiksens løfter om å beholde den strenge asylpolitikken er også under press ettersom alle de andre partiene i rød blokk ønsker lettelser.

Alle de fire andre partiene i rød blokk har også varslet at de vil kreve en raskere grønn omstilling enn hva Socialdemokratiet går inn for.

Tirsdagens måling fra Voxmeter viser også at fire partier ligger under sperregrensen på 2 prosent. Det gjelder de to nye islamfiendtlige partier, Stram Kurs og Nye Borgerlige, samt Kristendemokraterne og partiet Klaus Riskær Pedersen. Ingen av dem er i dag representert i Folketinget. Gjennomsnittsmålinger viser imidlertid at både Stram Kurs og Nye Borgerlige likevel kan komme over sperregrensen og få plasser i Folketinget.

