Norge oppfordrer Sudans militærjunta å ta opp forhandlinger

Uttalelsen fra Utenriksdepartementet og statsråd Ine Eriksen Søreide (H) kom sent tirsdag kveld og i kjølvannet av at militærjuntaen i Sudan har brutt forhandlingene med de sivile demonstrantene i landet om en overgang til et sivilt styre. Minst 40 mennesker er drept siden sikkerhetsstyrker mandag gikk til aksjon mot demonstranter, ifølge leger tilknyttet protestbevegelsen.

– Det militæret overgangsrådet har satt en fredelig overgang til sivilt styre i Sudan i fare. Utenriksministeren sier at angrepene på fredelige demonstranter og andre sivile i Sudan er uakseptable og oppfordrer partene til å gå tilbake til forhandlingsbordet, står det i pressemeldingen fra UD.

I selve uttalelsen fra USA, Storbritannia og Norge går det fram at de tre landene fordømmer angrepene mot de fredelige demonstrantene 3. juni.

– Ved å gi ordre om disse angrepene har Det militære overgangsrådet satt prosessen til et sivilt styre og fred i Sudan i fare. Vi oppfordrer til en omforent overgang til sivilt styre som folket i Sudan har bedt om, står det i uttalelsen.

