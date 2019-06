Over 2.000 ebolasmittet i Kongo

utenriks

Samtidig opplyser lokale myndigheter at minst 13 sivile ble drept da opprørere natt til tirsdag angrep en by som er hardt rammet av ebolautbruddet.

Sykdomsutbruddet ble bekreftet i august i fjor og er historiens nest dødeligste. Over 1.300 mennesker har mistet livet, og kampen mot spredningen av viruset går trått i den urolige regionen øst i Kongo.

– Dette er trist og frustrerende. Usikkerheten holder oss tilbake, sier talsperson Tarik Jasarevic i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vold fra militsgrupper hemmer hjelpeinnsatsen, men internasjonale organisasjoner peker også på motstand og misforståelser i lokalsamfunnene de forsøker å hjelpe.

Væpnede vakter

Regionen øst i Kongo har aldri tidligere vært rammet av ebola, og årevis med væpnet opprør og vold har gjort at mange er skeptisk til fremmede, spesielt de som eskorteres av kongolesiske sikkerhetsstyrker eller FN-soldater.

Flere organisasjoner tar nå til orde for å «nullstille» hjelpeinnsatsen.

– Dette utbruddet vil bare ta slutt dersom lokalsamfunn får ta del i og lede hjelpeinnsatsen selv, sier ebola-koordinator Nicole Fassina i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).

Å øke den væpnede bevoktingen av hjelpearbeidere risikerer bare å øke spenningene, ifølge uttalelsen fra IFRC.

Jente bortført

Helsedepartementet i Kinshasa mener imidlertid å se en positiv trend i bekjempelsen av ebola de siste ukene. Det har vært færre angrep fra væpnede grupper mot hjelpearbeidere, heter det.

Også WHO ser noen tegn til framgang og peker først og fremst på det faktum at over 129.000 mennesker har fått en eksperimentell, men effektiv ebolavaksine som i Kongo er prøvd ut i stor skala for første gang.

Angrepet som krevde 13 sivile liv natt til tirsdag, skjedde i nærheten av byen Beni, hvor nesten 200 mennesker har dødd av ebola siden i fjor. To soldater ble også drept i angrepet, ifølge ordføreren i byen. Ei tenåringsjente skal ha blitt bortført under angrepet, som innbyggerne anklager gruppa Allied Democratic Forces (ADF) for å stå bak.

(©NTB)